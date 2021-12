Présidentielle 2022 : en vue dans les sondages, Valérie Pécresse met la droite en ordre de bataille

Le vent en poupe dans les sondages, confirmant son statut de leader de la droite, la candidate du parti Les Républicains à la présidentielle Valérie Pécresse réunit les cadres et les parlementaires du mouvement, ce samedi 11 décembre à la Mutualité, à Paris, avec l'objectif affiché de mettre LR en ordre de bataille.

La candidate, qui a renoncé à tenir un grand meeting devant 5.000 personnes, coronavirus oblige, doit participer à une réunion de travail le matin et prononcer un discours l’après-midi aux alentours de 14h45.

Valérie Pécresse devrait logiquement porter un message d'«unité» et de «mobilisation», comme elle l'a déjà fait mardi après avoir rencontré une première fois les parlementaires LR au siège du parti.

«Les Républicains sont en ordre de marche et les parlementaires sont à fond. On avance vite et fort», avait-elle assuré alors face à la presse.

L'incarnation d'une droite unie

Selon le politologue Luc Gras, sollicité par CNEWS, Valérie Pécresse incarne en effet une droite très unie. Une des raisons de sa montée en puissance s'expliquerait par le fait qu'elle aurait, pour les sympathisants LR mais pas seulement, toutes les qualités pour être présidente de la République.

Les chiffres parlent du restent d'eux-mêmes. Et depuis sa victoire au congrès des Républicains (LR), la popularité de la présidente de la région Île-de-France s’envole.

Ce vendredi 10 décembre le dernier baromètre Elabe pour Les Echos la hissait pour la première fois à la première place chez les seuls sympathisants de droite.

Une hausse de 20 points, à 82 %, qui lui permet même de devancer de dix points l’ex-président Nicolas Sarkozy.