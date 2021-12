Au zoo de Beauval, les bébés pandas à l'assaut des défis diplomatiques

Quatre mois que leurs fans attendaient cela : la présentation officielle des jumelles Huanlili et Yuandudu, nées en août dernier au zoo de Beauval (Loir-et-Cher). Mais si les petites pandas sont assurément adorables, elles n'en restent pas moins de redoutables armes diplomatiques de la Chine.

Le pas est encore un peu hasardeux... Mais les jumelles Huanlili et Yuandudu sont déjà lancées à l'assaut des défis diplomatiques.

Nées en France de parents prêtés en 2012 par la Chine, ces peluches vivantes fascinent les visiteurs, conscients de leur chance de les observer ainsi pour la première fois.

Diplomatie du panda

Les jumelles, leur frère né en 2017 et leurs parents attirent par ailleurs plus d'un million et demi de visiteurs chaque année au zoo de Beauval.

Pour Pékin, chaque animal prêté pour une somme souvent importante lui permet d'améliorer son image... Tout en consolidant ses partenariats économiques avec des pays triés sur le volet : c'est la diplomatie du panda.

Même s'ils sont nés en France, tous les bébés pandas sont amenés à s'envoler définitivement pour la Chine. L'Élysée négocie en ce moment le prolongement du prêt des deux parents, qui se termine l'année prochaine.