Troisième dose : Gabriel Attal donne l'exemple et affiche «sa confiance absolue»

Devant caméras et journalistes, Gabriel Attal a reçu, ce samedi 11 décembre, sa troisième dose de vaccin anti-Covid à Vélizy (Yvelines). L'occasion pour le porte-parole du gouvernement d'afficher sa «confiance absolue dans tous les vaccins proposés» contre le Covid-19.

Décidé à donner l'exemple afin de pousser la population à se vacciner contre la cinquième vague de l'épidémie, Gabriel Attal a rappelé qu'il était tout-à-fait possible, pour les plus de 30 ans, de panacher les sérums de Pfizer et Moderna, en recevant lui-même une dose de rappel.

Il s'est en outre félicité de voir la campagne «prendre de l'ampleur» avec un «record» de 780.000 injections faites vendredi. «Tous les jours on rajoute des centaines de milliers de créneaux de vaccination sur les plates-formes» de rendez-vous, a-t-il indiqué.

Gabriel Attal a tenu à répondre à l'accueil mitigé de certains au vaccin Moderna - autorisé à partir de 30 ans à cause d'un risque accru de myocardite (une inflammation cardiaque) - et aux réticences vis-à-vis d'un panachage entre les vaccins utilisés pour les différentes doses.

Gabriel Attal a souligné qu'il avait été vacciné avec Pfizer avant de recevoir samedi un rappel avec Moderna, et qu'il était âgé de 32 ans, quasiment le seuil d'âge pour ce dernier. Pfizer et Moderna utilisent la même technologie ARN messager. Le panachage «ne représente pas de risque, et des études montrent même une protection un peu supérieure» avec des vaccins différents, a-t-il fait valoir.