Nice est la ville qui déploie le plus de moyens pour la sécurité

Publié ce mardi 14 décembre, le classement des communes déployant le plus de moyens pour assurer la sécurité a permis de mettre en lumière que Nice occupait la tête du palmarès, alors que Paris, Nantes, Le Mans et Rennes étaient de mauvais élèves.

Sans surprise, Nice arrive en tête des villes qui déploient le plus de moyens pour leur sécurité avec pour 10.000 habitants, près de 20 policiers municipaux équipés d’armes létales et plus de 71 caméras, selon un classement révélé par Le Figaro.

«Vous rendez-vous compte que cette année, nous allons dépasser un record d’interpellations puisque pour la première fois, nous aurons plus de 8.100 interpellations effectuées par la police municipale de Nice à la fin de l’année. C’est plus 30% sur le trafic de stupéfiants, c’est évidemment un chiffre que nous n’avions jamais atteint puisqu’au plus fort, nous étions à peu près à 5.000 interpellations par an», a souligné Anthony Borré, premier adjoint au maire de Nice en charge de la sécurité, sur CNEWS.

De nombreuses villes du sud de l’Hexagone ont été placées en tête du palmarès des moyens accordés à la sécurité, avec Nîmes au deuxième rang, suivi par Perpignan et Aix-en-Provence.

Paris en 20eme position

Dans la capitale, si les caméras de surveillance n’ont jamais manqué, le recrutement au sein de la police municipale ne fait que commencer. C’est pour cela que la ville lumière s’est classée à la 20e position du palmarès.

«C’est vrai que la vidéosurveillance, il y a une trentaine d’années, c’était très tabou dans la plus grande majorité des villes de France. Aujourd’hui, c’est très difficile de s’en passer. L’idée, ce n’est pas d’être intrusif dans la vie des gens, l’idée, c’est de pouvoir justement remonter des enquêtes grâce à ces vidéos», a analysé Bruno Bartocetti, secrétaire national délégué Zone sud pour Unité SGP Police FO, sur CNEWS.

Dirigées par la gauche, les villes de Nantes, Le Mans et Rennes ont été positionnées au bas de ce classement avec le moins de moyens policiers déployés.