Elisabeth Borne : «On ne va pas donner de coup de pouce au Smic»

Invitée de Laurence Ferrari lors de l’Interview politique de la Matinale de CNEWS, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, a annoncé qu'il n'y aura «pas de coup de pouce au Smic».

«Nous suivons les recommandations des économistes spécialistes du Smic, qui ne recommandent pas un coup de pouce», a-t-elle ainsi indiqué.

Consulté chaque année depuis 2008, le comité d'économistes dédiés à la question a en effet déconseillé au gouvernement de «booster» le Smic, estimant que cela pourrait être «préjudiciable à l'emploi des personnes les plus vulnérables».

Elisabeth Borne a toutefois rappelé que le système français «prévoit une revalorisation automatique au 1er janvier en tenant compte de l'inflation». A chaque début d'année, le Smic est en effet revalorisé en fonction de deux critères : l'inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés. Le Code du travail prévoit par ailleurs des augmentations en cours d'année lorsque l'indice des prix à la consommation augmente de plus de 2%. Ce fut le cas en octobre dernier, lorsque le Smic a connu une hausse de près de 35 euros brut par mois.

1.603 euros brut à partir du 1er janvier

«Entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022, le Smic aura augmenté de 3,1%, donc il sera à 1.603 euros brut par mois à partir du 1er janvier (2022, ndlr). Ça veut dire que c'est une augmentation en un an de 48 euros brut par mois», a détaillé la ministre du Travail.

Elisabeth Borne a, en outre, assuré qu'elle allait «continuer à mettre la pression sur les secteurs professionnels qui ont un certain nombre de niveaux dans leurs grilles salariales qui sont en-dessous du Smic».