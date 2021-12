Migrants : Dans les Alpes-Maritimes, la police aux frontières ne baisse pas la garde

Ce samedi 18 décembre, c’est la journée internationale des migrants. Dans les Alpes-Maritimes, la pression migratoire n’a jamais été aussi forte. Depuis le début de l’année 27.000 personnes ont été interpellés en entrant illégalement en France.

Les patrouilles de la police aux frontières de Menton surveillent jours et nuits les points de passages, contrôlés par des réseaux de passeurs, que ce soit des tunnels au bord de l’eau, ou des chemins escarpés sur les hauteurs. Ces passages sont pris par les migrants venant principalement d’Italie à la suite des recommandations donnés par les passeurs.

«Les réseaux ne se partagent pas tous les chemins. Il y a des chemins qui sont communs à tous les réseaux, et ensuite il y a des chemins qui sont propres à certaines communautés puisque ce sont en fait les réseaux de trafiquants qui tiennent ces routes et qui les protègent», explique le commandant divisionnaire Vincent Kaspryk, chef de service de la police aux frontières de Menton. Cette dernière redouble d’efforts pour démanteler ces réseaux : 530 trafiquants d’êtres humains ont été arrêtés depuis de le début de l'année 2021.

Les parcours pour entrer sur le territoire français ne se font pas seulement à pied. Moyennant finance, les passeurs peuvent aider les migrants à traverser la frontière en camion, en voiture ou bien en train. «Sur un passage à pied, ça va être 80 euros, pour le train c’est 50 euros le madrier. Si vous essayez par les poids lourds, ça va être entre 100 et 150 euros et sur un véhicule particulier ça va être entre 200 et 250 euros par personne», énumère Emmanuelle Joubert, directrice départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes.

Six interpellations dans un TER

Après avoir inspecté un tunnel fréquemment utilisé et le «pas de la mort», la police aux frontières se rend à la gare de Menton-Garavan. Elle rejoint un escadron de la gendarmerie mobile. L’objectif ? Vérifier minutieusement tous les trains provenant de l’Italie. Après la fouille d’un TER, six migrants ont été interpellés. Ils seront reconduits à la frontière franco-italienne.

Ces interpellations ne refroidissent pas pour autant les migrants. Certains tentent de repasser la frontière le lendemain, voire seulement quelques heures après leur retour en Italie. Pour les membres de la police aux frontières, ce va-et-vient est devenu monnaie courante, principalement depuis l’intensification des flux migratoires. Chaque jour, la police aux frontières interpelle 80 à 200 personnes à Menton.