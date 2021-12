Covid-19 : les soignants mobilisés pendant les fêtes

Pas de vacances depuis des mois, des journées à rallonge, en raison de la pandémie de Covid-19, les services hospitaliers sont à flux tendus.

Les soignants qui tiennent le service de réanimation à bout de bras se disent exténués. Le service de réanimation de l'hôpital de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, qui pourrait accueillir 23 patients, n'en reçoit que 16 en raison d'un manque de personnel.

En pleine période à risque, en raison notamment des rassemblements familiaux liés aux fêtes de fin d'année, et avec la fatigue cumulée depuis le début de la pandémie, le personnel hospitalier essaye de s'adapter pour répartir équitablement les jours de congés.

Au lendemain du réveillon de Noël et avec l'imminence de celui du Nouvel An, les équipes s'inquiètent de voir arriver encore plus de patients au début de l'année 2022.