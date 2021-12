Covid-19 : une semaine noire dans les hôpitaux ?

De Marseille à la région parisienne les services de réanimation saturent avec la flambée des cas de Covid-19, laissant craindre une semaine noire dans les hôpitaux.

Lundi 27 décembre, les autorités sanitaires comptabilisaient 16.921 malades du coronavirus hospitalisés, dont 3.333 en soins intensifs.

Dans de nombreux hôpitaux, les services sont déjà saturés. A la Timone, à Marseille, les 62 lits de réanimation sont tous occupés et 23 lits supplémentaires ont déjà été créés.

Situation similaire à l'hôpital Avicenne (Seine-Saint-Denis), où des malades doivent être transférés, faute de places. «Nos réanimations sont complètement saturées, les réanimations n'ont plus de place pour les nouveaux patients. On est obligé d'hospitaliser nos patients dans des hôpitaux plus éloignés», nous explique le Pr Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny.

Dans les hôpitaux publics, le «plan blanc» a déjà été activé, plus tôt en décembre.