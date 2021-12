Le masque FFP2 plus efficace contre Omicron ?

De plus en plus de scientifiques recommandent l'utilisation du masque FFP2. Ce serait une meilleure façon de lutter contre la propagation fulgurante du variant Omicron.

Plus protecteur, plus filtrant, et avec une durée de protection pouvant aller jusqu'à huit heures, le masque FFP2 est cependant 10 fois plus cher que le masque chirurgical. Autre particularité importante, sa forme en bec de canard qui le rend beaucoup moins lâche et manipulable que le masque chirurgical.

Alors qu'en France aucune règle n'est prévue, en Italie, le masque FFP2 a été rendu obligatoire dans plusieurs lieux. C'était déjà le cas en Autriche et dans certains landers allemands.