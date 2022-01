Nouvel an : 87 véhicules incendiés et 4 policiers blessés à Strasbourg

Si la nuit du Nouvel An s’est passé sans heurts dans l’ensemble de l’Hexagone, cela n’a pas été le cas à Strasbourg (Bas-Rhin) cette nuit. Au total, plus de 80 voitures ont été incendiées et quatre fonctionnaires de police ont été légèrement blessés dans des affrontements avec de jeunes fêtards.

Le bilan a été dressé ce samedi: 87 véhicules incendiés et 4 agents de police ont été légèrement blessés par des tirs de mortier lors de la nuit du Nouvel An à Strasbourg.

«Heureusement qu’on avait cet arrêté qui avait été pris par l’autorité préfectorale d’un couvre-feu cette nuit sinon je pense que les chiffres auraient été largement en hausse et je pense qu’on aurait connu d’autres violences commises contre mes collègues», a indiqué un représentant du syndical de police à CNEWS.

Dans le reste de la France, le Réveillon s’est déroulé de manière plus apaisée. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est même félicité ce samedi d’un recul des violences.

La nuit de la Saint-Sylvestre a connu une baisse des violences grâce au dispositif des forces de l'ordre. Merci aux près de 130 000 policiers, gendarmes et personnels de la sécurité civile qui ont porté secours et assuré la sécurité des Français cette nuit. pic.twitter.com/DTEUE3dyGf — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 1, 2022

En 2019, 1.316 véhicules avaient été incendiés lors de la soirée du Nouvel An en France, contre 874 cette année.

Gérald Darmanin a mis en avant le travail des policiers, qui ont été plus sollicités qu’en 2019, avec 441 interpellations dans l’Hexagone cette année contre 376 deux ans plus tôt.