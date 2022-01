Présidence française de l'UE : les Français intéressés par l’Europe ?

La France a pris la présidence de l’Union Européenne ce 1er janvier 2022. Dans ses vœux, Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur l’importance de la place de l’Europe, allant jusqu'à faire remplacer le drapeau tricolore sous l'Arc de Triomphe par le drapeau européen. Mais les Français sont-ils intéressés par l’Europe ?

Interrogés au hasard dans la rue par CNEWS, plusieurs Français reconnaissent une certaine méconnaissance de l'Union européenne et de ses institutions. Certains parmi eux la déplorent même.

«On n’est pas du tout informés de la manière dont ça fonctionne, et c’est peut-être ce qui donne une mauvaise image de l’Europe», a résumé une passante.

Ecologie, plan de relance, défense... les réformes européennes ont pourtant un impact concret sur la vie quotidienne des citoyens de l’Union.

Un mode de fonctionnement très complexe

Alors pourquoi un tel désamour ? «Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un désintérêt pour l’Europe, mais il est vrai que les institutions européennes sont extrêmement complexes. On ne sait pas si on parle du Conseil de l’Europe, du Conseil européen des chefs d’Etat et gouvernements…», a expliqué auprès de CNEWS Patrick Martin Genier, spécialiste des questions européennes et enseignant à Sciences po et à l’Inalco.

D’après ce spécialiste, les Français ne sont pas pour autant eurosceptiques : «ils sont globalement pour l’Europe et ils s’aperçoivent que le Brexit a causé des torts considérables au Royaume-Uni et ils se rendent compte que l’Europe est un atout précieux».

Aux manettes désormais pour six mois, la France cédera, au second semestre, sa place à la République tchèque.