Ecole : les dépistages, cauchemar des parents

La rentrée scolaire du lundi 3 janvier s'est conjuguée à l'application d'un nouveau protocole dont les parents d'élèves ressentent déjà les conséquences. A présent, si la classe ne ferme plus, les cas contacts doivent se faire tester immédiatement avec un PCR ou un antigénique négatif pour revenir en cours puis avec un autotest à J+2 et J+4.

Dans ce contexte, difficile de trouver des créneaux de dépistage sur Doctolib. Reste donc à dénicher une pharmacie qui pratique les tests sans rendez-vous. Un véritable casse-tête pour les parents.

Dans les établissements scolaires, la situation est également compliquée. Dans ce collège de quelque 600 élèves de Clisson, en Loire-Atlantique, Le proviseur a dénombré au deuxième jour de classe 50 absents dont une quinzaine de cas contacts.

Dans la ville, il y a au total deux collèges et deux lycées, sans compter les écoles primaires, et seulement une pharmacie qui propose des tests antigéniques sans rendez-vous. Sans surprise, elle est prise d’assaut par les parents et leurs enfants.

Des écoles et des pharmacies dépassées

«Il y a des cas contacts depuis hier soir dans la classe, et donc on a reçu un mail cette nuit nous indiquant de faire un test aujourd’hui» ; «On est obligé de s’adapter à la dernière minute entre le télétravail et le travail médical de madame, donc on est là pour faire le test, en espérant qu’il soit négatif pour vite revenir à l’école dès jeudi», ont témoigné auprès de CNEWS des parents.

La pharmacienne, elle, voit son officine au bord de la rupture et enchaîne jusqu’à 130 tests par jour. Elle peste contre ce protocole sanitaire appliqué à l’école : «Les parents nous demandent de tester immédiatement l’enfant, donc on essaye de les prendre dans la journée, et après il y a un autre test, mais qui est à faire à la maison à J+2 et J+4, des autotests mais que nous n’avons en ce moment pas reçus».

Et sans autotests, la solution est de refaire la queue devant la pharmacie pour un test antigénique...