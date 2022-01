Corse : un centre de vaccination ouvert 24h sur 24

Se faire vacciner à midi ou à minuit, c'est désormais possible, en Corse, et plus précisément à Sarrola-Carcopino.

Le maire de cette commune située en périphérie d'Ajaccio a décidé d'ouvrir un centre de vaccination 24h sur 24, une première en France.

La Corse a un taux de vaccination plus faible que la moyenne nationale, c'est aussi la deuxième région la plus touchée par la vague Omicron, après l'Ile de France.