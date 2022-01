Covid-19 : peut-on s'habituer à vivre avec le virus ?

C'est désormais un fait établi : le coronavirus est bel et bien partout installé. De nombreux infectiologues affirment néanmoins qu'il sera possible de vivre normalement avec le SARS-CoV-2. Mais tout dépend de la situation du Covid-19 dans les hôpitaux, et notamment de l'impact du nouveau variant sur les services de réanimation.

Imad Kansau, infectiologue à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine) a indiqué à CNEWS qu'il faudrait patienter encore deux à trois semaines pour être fixé.

Si les résultats sont satisfaisants, la France pourrait assouplir alors ses mesures comme le fait Israël.

L'Etat hébreu a totalement changé de stratégie et a, par exemple, rouvert ses frontières et autorisé les rassemblements de masse.

La stratégie israélienne repose également sur la vaccination.

La quatrième dose est déjà accessible aux plus fragiles et au personnel de santé.

Mais, il faudra encore du temps pour connaitre l'efficacité de ces mesures de relâchement.