Gendarmerie : les élus se félicitent de l'annonce d'un renforcement des brigades rurales

Un engagement pris pour lutter contre la délinquance dans les territoires ruraux. Faite ce lundi 10 janvier par le président de la République Emmanuel Macron, l’annonce d’un renforcement des effectifs de gendarmerie dans les zones rurales a été accueilli avec joie par les élus locaux.

Ce lundi 10 janvier, Emmanuel Macron a annoncé la création de 200 brigades de gendarmerie dans les territoires ruraux. Cette mesure a été plébiscitée par les élus directement confrontés à cette problématique, témoignant d’un manque d’effectif des forces de l’ordre dans les petites communes.

«Sur le terrain, on a des problématiques : les gendarmes ont tellement de communes à gérer qu’on ne les voit pas souvent. On a des référents, c’est une bonne chose mais ils ne peuvent pas être partout», a expliqué Laurance Bussière, la présidente de l’association des maires ruraux de l’Eure sur CNEWS.

Pour cela, la coopération entre les municipalités et la gendarmerie devra être renforcée afin de mieux coordonner ce déploiement de gendarmes supplémentaires.

«Clairement, la ruralité aujourd’hui est de plus en plus exposée aux différentes formes de délinquance qui jusqu’à maintenant concernaient essentiellement les zones urbaines. Ce dont on a besoin si on veut accroître et renforcer l’efficacité de la gendarmerie, c’est d’un meilleur dialogue entre les maires et les gendarmes et aujourd’hui, je crois que le vrai besoin, il est là», a indiqué Loup Bommier, le maire de Gurgy-le-Château, sur CNEWS.

Ces nouvelles brigades pourront prendre la forme de nouveaux types d’implantation. Des expérimentations seront mises en place dans les prochaines semaines dans plusieurs départements.