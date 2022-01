«Nous allons doubler les effectifs de police pour lutter contre les violences conjugales», annonce Gérald Darmanin

Invité de Laurence Ferrari dans la Matinale, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est revenu sur les violences conjugales et les mesures prises pour lutter contre ce fléau.

Réagissant aux chiffres sur l'augmentation du nombre de dépôts de plaintes pour violences conjugales, le ministre de l’Intérieur a défendu le bilan du gouvernement.

La hausse s'explique selon lui non pas par une augmentation des violences mais par une plus forte propension des femmes à porter plainte, une meilleure formation des policiers qui réalisent des «dépôts de plainte systématiques» en cas de violences conjugales et une «libération de la parole» des femmes sur des faits datant de plusieurs années.

«400.000 interventions» policières par an sont consacrées aux violences sexuelles et conjugales. «C'est un contentieux de masse», souligne le ministre.

Gérald Darmanin entend «augmenter les moyens» et doubler les effectifs de police (de 2.000 à 4.000) qui travaillent sur les violences conjugales. Une mesure inscrite dans le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur.