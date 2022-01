Seine-Saint-Denis : Une église de Romainville cambriolée, les fidèles choqués

Un lieu de culte pillé et vandalisé par des délinquants. L’église Saint-Germain-l'Auxerrois de Romainville (Seine-Saint-Denis) a été prise pour cible par des malfrats, qui ont commis de nombreux vols et de multiples dégradations dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 janvier.

C’est l’un des objets les plus sacrés de l’église : le Tabernacle, qui contient les hosties pour la messe, a été fracturé par les cambrioleurs. Ils ont aussi dérobé plusieurs vases et le système de sonorisation dans la sacristie. Les dégâts ont été découverts lundi matin par les prêtres.

«Ce qui m’a choqué, c’est quand j’ai vu la porte de la sacristie parce que c’est une porte qui est quand même bien sécurisé mais bon, ils avaient le matériel nécessaire pour faire ça… Je ne m’attendais pas du tout à ça, je pouvais tout imaginer sauf un cambriolage dans une église», a témoigné Serge Nzuzi, curé des paroisses de Romainville (Seine-Saint-Denis) sur CNEWS.

Cette découverte a également choqué les fidèles de ce lieu. «J’étais complètement sidérée. Je n’arrive pas à comprendre qu’il y ait des personnes qui fassent ça…», a expliqué une première, avant qu’un second habitué de cette église ne confie son étonnement au micro de CNEWS : «On ne pouvait pas penser que ça pouvait arriver dans un tel édifice».

«Pardonner, ce n’est pas abandonner la justice»

Mercredi soir, ils sont venus en masse pour assister à une messe de réparation nécessaire pour purifier l’église après ces actes de profanation. «Toucher à une église, c’est toucher à ce que nous avons de plus sacré», a affirmé le prêtre en charge de l’évènement, avant de prôner le pardon tout en réclamant que les auteurs des faits soient condamnés. «Pardonner, ce n’est pas abandonner la justice, autrement dit, ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont fait des dégâts, doivent réparés», a conclu Pascal Delanoix, évêque du diocèse de Saint-Denis, sur CNEWS.

Deux plaintes ont été déposées par le diocèse pour cette église et celle de Bondy, également vandalisée. Des enquêtes ont été ouvertes et le ministre de l’Intérieur est attendu sur place ce jeudi matin. Ce dernier avait apporté son «soutien aux catholiques» dans la soirée de mercredi sur Twitter, avant d’annoncer l’ouverte de deux enquêtes pour les vols et dégradations commis dans cette église et celle de Bondy.