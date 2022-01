Variant Omicron : une contagiosité qui affecte presque tous les Français

Omicron avait donné le ton dès le départ. Moins dangereux mais plus contagieux. Ce nouveau variant du coronavirus touche tous les Français, de près ou de loin.

«Il est arrivé par le bureau de mon mari, notamment par les jeunes et, en fait, tout le monde l’a eu parmi ses collègues et ce n’était pas le cas pour les autres variants, on voit vraiment une différence», a témoigné par exemple une femme rencontrée dans la rue, au micro de CNEWS.

«Beaucoup de gens autour de moi ont eu le Covid, surtout avec Omicron, ca fait peur c’est sûr, mais il ne faut pas non plus être paranoïaque», a indiqué, toujours à CNEWS, une autre passante.

Même son de cloche de la part du Docteur Daniel Scimeca, médecin généraliste, qui appelle à la dédramatisation.

Des dernières données néanmoins rassurantes

«J’ai reçu il y a peu un mail de quelqu’un rencontré au cours d’une réunion me disant de faire attention car il était positif et cette personne m’a donc dit que j’étais cas contact. Je lui ai dit que j’étais cas contact au moins 20 fois par semaine avec mes patients et ca ne m’empêche pas de continuer à travailler en étant vacciné bien sûr et en respectant les gestes barrières», a-t-il dit sur notre antenne.

Sur les sept derniers jours, la moyenne quotidienne des cas de Covid a avoisiné les 300.000 cas par jour. Pour autant, les dernières nouvelles de ce lundi 17 janvier prêtent à l’optimisme. Alors que les chiffres annoncés par Santé Publique France sont en baisse, l'épidémiologiste Martin Blachier confirme cette tendance, en se basant sur le réseau Obépine, ce réseau scientifique qui contrôle la présence du coronavirus dans les eaux usées.