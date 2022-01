Marine Le Pen accuse Éric Zemmour d’imiter sa stratégie politique

Thèmes de campagnes similaires, abordés à quelques heures d’intervalle, déplacements communs, mais surtout organisation de meeting à la même date, de nombreuses questions se posent sur la stratégie politique des deux candidats.

La situation est telle que l’entourage de Marine Le Pen grince des dents. Vendredi, alors que la candidate est en déplacement en Bretagne pour parler énergie, Eric Zemmour publie dès le lendemain un communiqué sur le même thème. Hier, tandis que Marine Le Pen donnait une conférence de presse sur l'Europe et l'immigration, son adversaire a choisi de se rendre à Calais ce jeudi pour évoquer ces mêmes questions.

Il y a dix jours, la candidate du RN annulait même un déplacement aux Sables d'Olonne, doublée par Eric Zemmour qui organisait le voyage en à peine 48 heures.

Ultime motif d'exaspération pour le Rassemblement national : alors qu'elle organise son premier grand meeting de campagne à Reims le 5 février prochain, Eric Zemmour a choisi la même date également pour un meeting.

«Nous n'avons pas attendu d'avoir l'agenda de Marine Le Pen pour prévoir cette date du 5 février. En réalité, nous sommes en déplacement tous les week-end et tous les week-end nous faisons des meeting», assure Stanislas Rigault, président de Génération Z.

Marine Le Pen ironise

«L'imitation et même le parasitage est une forme d'hommage», a ainsi ironisé Marine Le Pen lors du conférence de presse, conseillant à son rival «d'essayer de trouver sa propre identité, sa propre marque de fabrique». Et de s'interroger : «à quoi sert cette candidature (celle d'Eric Zemmour, ndlr), si ce n'est à dégager le terrain à Valérie Pécresse pour lui permettre d'être au second tour».