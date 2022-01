La visite d’Éric Zemmour à Calais perturbée par des militants d’extrême-gauche

En déplacement à Calais pour évoquer l’Europe et l’immigration mercredi 19 janvier, Eric Zemmour a vu sa visite perturbée par des militants d'extrême-gauche.

Des slogans contre sa personne ont été scandés par ces militants. «Zemmour, casse-toi, Calais n'est pas à toi», pouvait-on entendre sur des images enregistrées par les caméras de CNEWS.

Le candidat de «Reconquête!» a ainsi dû écourter sa rencontre avec des policiers locaux.

Il souhaitait initialement se rendre sur des «points de présence de clandestins» pour échanger «avec des représentants des forces de l'ordre».

Dans la soirée, Eric Zemmour a dénoncé «la collusion entre certains journalistes et l'extrême-gauche».

En effet, selon les équipes du candidat, un journaliste aurait divulgué aux militants le lieu du rendez-vous de sa visite. Elles auraient ensuite décidé de porter plainte.

La collusion entre certains journalistes et l'extrême-gauche la plus violente n'est pas seulement idéologique. Elle est également concrète, assumée, agressive, et très dangereuse pour la démocratie et ses défenseurs. https://t.co/LVjugfnG9t

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 19, 2022