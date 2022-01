Covid-19 : des anti-pass de plus en plus violents ?

Depuis la mise en place des restrictions sanitaires, et avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire et désormais du pass vaccinal, les opposants les plus radicaux aux différentes mesures multiplient les violences, notamment à l'encontre des élus qui les votent.

En marge d'une manifestation contre le pass sanitaire samedi, le député LREM Romain Grau a ainsi été violemment pris à partie, frappé et insulté, devant sa permanence de Perpignan (Pyrénées-Orientales).

La scène est filmée par un conseiller du ministre de la Justice, présent sur les lieux et également agressé.

Ils sont obligés de réfugier chez un voisin.

Un climat de tension qui se retrouve dans plusieurs manifestations en Europe.

A Bruxelles ce dimanche, des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre : tirs de canon à eau et de gaz lacrymogène, contre les jets de pavés des manifestants.

Avec 50.000 personnes dans la rue, Cette manifestation était la plus importante depuis plusieurs mois en Belgique.