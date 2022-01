Guillaume Peltier : «La première mesure que nous prendrons avec Éric Zemmour sera d’abroger le pass vaccinal»

Guillaume Peltier, vice-président de Reconquête était l’invitée de Laurence Ferrari : «La première mesure que nous prendrons avec Éric Zemmour sera d’abroger le pass vaccinal».

Mis en application dès aujourd’hui lundi 24 janvier, le pass vaccinal a été vivement critiqué par Guillaume Peltier. Pour l’ancien militant LR, cette loi «est liberticide et la première mesure que nous prendrons avec Éric Zemmour quand il sera à l'Elysée, ce sera d'abroger le pass vaccinal». Concernant la situation hospitalière en France, Guillaume Peltier a assuré «qu’un plan pour financer les traitements au niveau de l'Union Européenne ou un plan pour sauver nos hôpitaux et nos soignants.» (...) Laissons les Français tranquilles !»

Un seul mot d'ordre, LE RALLIEMENT DES DROITES

Concernant les quelques personnalités - Gilbert Collard, Philippe De Villiers, Pierre-Jean Chalençon - qui ont rejoint le parti du candidat, Guillaume Peltier rebondit : «Au-delà des personnalités, ce qui me marque c'est la capacité d'Eric Zemmour à rallier et rassembler des millions de Français. On le voit dans les audiences de télévision, sur les réseaux sociaux, dans les meeting. Être capable de réunir 5000 personnes à Cannes, je n’avais vu pas cela depuis 15 ans.» Car c’est bien de cela dont il s’agit, l’union des droites : «Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour d'un homme français, juif, berbère, d'Algérie qui dit, tout n'étant pas politicien, je me lève pour rassembler toutes les droites.»

Parrainage : 52 voix supplémentaires

Malgré tout, côté parrainage le compte n’y est toujours pas. Mais l’ancien militant LR se veut rassurant : «Nous avons 52 nouveaux parrainages et à la fin de cette semaine les maires vont recevoir le fameux formulaire officiel. Nous avons bon espoir et nous sommes sereins.»