Soins hospitaliers : faut-il faire payer les non-vaccinés ?

De son propre aveu, le débat est «délicat». Le directeur de l’AP-HP Martin Hirsch s’est interrogé sur la possibilité de faire payer les soins aux personnes qui refusent la vaccination contre le coronavirus.

« Quand un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé, qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose d'utile et qu'on y renonce, est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences? Ou est-ce qu'on tend la main pour soigner mais on dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences alors qu'il y en aura pour les autres patients qu'on aura du mal à soigner et qui, eux, n'y peuvent rien », s'est-il interrogé sur le plateau de C à vous, mercredi soir.

La sortie de Martin Hirsch a suscité un certain nombre de réactions et commentaires sur les réseaux sociaux.