TikTok : le nouveau foyer de l'islamisme ?

Sur l'application TikTok, des influenceurs musulmans touchent une large audience avec des vidéos ultracourtes dédiées à l'enseignement de la religion. Certains comptes promouvant une approche rigoriste de l’islam sont très populaires auprès des jeunes.

L'objectif de ces vidéos : rappeler ce qui est permis ou non par la religion. Courtes, dynamiques et attractives, elles s'adressent aux croyants mais touchent de plus en plus en un cercle plus large.

Dans une enquête du journal La Croix, des jeunes confient vouloir se convertir ou s'être convertis à l'islam après avoir visionné ces contenus. Une jeune femme explique avoir été séduite par un influenceur musulman charismatique, qu'elle qualifie de «captivant». Si des comptes chrétiens existent aussi, «ce sont les musulmans qui m'ont interpellées», témoigne-t-elle.

Risque d'isolement

Problème, certains de ces comptes diffusent une vision rigide, voire rigoriste de l'islam. «Le danger principal de ses vidéos est d'isoler ceux qui les regardent. Ils risquent de se convertir à une version de l'islam qui va les éloigner et les décrocher du reste de la société», analyse Arnaud Lacheret, docteur en science politique et spécialiste de l'islam.

Le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation essaye aussi de s'adresser aux jeunes mais ne comptabilise que 6.000 abonnés contre plus d'un millions pour certains influenceurs musulmans.

De son côté, TikTok affirme supprimer tout contenu ne respectant pas ses règles communautaires.