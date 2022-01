Christiane Taubira : son appel à l’union de la gauche rejeté

Christiane Taubira a remporté sans surprise ce dimanche la primaire populaire, une consultation citoyenne destinée à avoir une candidature unique à gauche pour la présidentielle mais dont les principaux candidats ont refusé de reconnaître la légitimité.

Dans la foulée de la publication des résultats, la Guyanaise a appelé au rassemblement et à l'union de la gauche. Une proposition rejetée tour à tour par Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Fabien Roussel, via son porte-parole Ian Brossat.

«C’était une primaire pour Christiane Taubira, elle en sort vainqueure. C’est une candidature de plus, c’était exactement l’inverse de ce que souhaitait la Primaire populaire», a réagi le candidat écologiste interrogé sur le plateau du 20h de TF1 par Anne-Laure Coudray.

«Une candidature de plus»

Selon Jean-Luc Mélenchon, ce résultat «ne change rien». «Je ne suis pas concerné, j’ai été inscrit d’office dans une élection à laquelle je ne voulais pas participer… Je n’ai pas de commentaire à faire», a-t-il commenté sur France 5. Pour l'équipe du communiste Fabien Roussel, non-sélectionné pour cette Primaire populaire, le son de cloche est identique. «Les poèmes, c'est bien. C'est même indispensable. Mais ça ne suffit pas à remplir le frigo. Moins de lyrisme, plus de concret et d’humilité. Mon candidat, Fabien Roussel», a ironisé sur Twitter Ian Brossat directeur de campagne du chef de file des communistes.

Les poèmes, c'est bien. C'est même indispensable. Mais ça ne suffit pas à remplir le frigo.





Moins de lyrisme, plus de concret et d'humilité. Mon candidat, @Fabien_Roussel. — Ian Brossat (@IanBrossat) January 30, 2022

Enfin, la socialiste Anne Hidalgo a, elle aussi, rejeté l'offre faite par Christiane Taubira. «C’est une candidate et une candidature de plus. Je continuerai cette campagne comme je l’ai dit avant», a-t-elle dit sur France 5.

Seul Pierre Larrouturou, arrivé à la 4e place du scrutin et qui s’était engagé à soutenir le vainqueur, s'est réjoui de l'issue de la primaire populaire. «Il nous reste quelques semaines pour rassembler et faire gagner le climat, la justice sociale et la démocratie en 2022.», a-t-il commenté.

D'après les proches de Christiane Taubira, elle devrait donner à ses concurrents un ultimatum à la mi-février pour se rassembler avec elle.