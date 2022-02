Depuis Tourcoing, Emmanuel Macron plaide pour la création d’un «Conseil Schengen»

En déplacement à Tourcoing (Nord), Emmanuel Macron s’est prononcé pour une transformation de l’espace Schengen.

«Ce que nous souhaitons, c’est installer un conseil Schengen, avec un coordinateur, pour que les ministres (européens, ndlr) puissent prendre des décisions, avoir des rapports sur ces décisions, prendre les textes nécessaires pour piloter politiquement cet espace et ses frontières communes. Comme nous le faisons pour l’euro», a-t-il dit.

«Renforcer la protection de nos frontières»

«La deuxième chose, c’est que nous souhaitons pouvoir renforcer la protection de nos frontières. La France s’est engagée pour un renforcement de Frontex (l’agence européenne de garde-frontières et garde-côtes, ndlr ) de 10.000 hommes et nous souhaitons la compléter avec un mécanisme de réaction rapide qui permettrait d’organiser les contributions des Etats membres et les forces disponibles à apporter si les frontières extérieures de l’Europe sont attaquées», a-t-il indiqué.

Il a également souhaité systématiser l’enregistrement des personnes arrivant sur le sol européen, pour gérer plus efficacement les procédures «mais aussi pouvoir nous protéger lorsque des individus dangereux pénètrent par ces routes migratoires».

Régler la question des migrants voulant aller en Angleterre

Le président de la République en a également profité pour revenir sur le cas de Calais, où de très nombreux migrants se rendent dans l’espoir de traverser la Manche et rejoindre l’Angleterre. Ces personnes «veulent uniquement et absolument rejoindre le sol britannique. Or, aujourd’hui, l’immigration légale économique n’est pas organisée du côté britannique». De même que la question de l’asile, a-il ajouté. «Si nous ne réglons pas ces deux problèmes, nous ne pouvons pas traiter le sujet que nous avons à Calais et Grande-Synthe».

Il a expliqué vouloir renforcer les contrôles transfrontaliers, comme ce qui serait fait avec l’Italie ou la Belgique, et recréer une relation avec les Britanniques pour qu’ils acceptent de gérer, avec les Européens, les conditions d’accueil des migrants.