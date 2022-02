«Convoi de la liberté» : 81 personnes placées en garde-à-vue à Paris, des débordements sur les Champs Elysées

Arrivés en convois de toute la France, des milliers d'opposants au pass vaccinal ont réussu à entrer dans la capitale ce samedi 12 février pour manifester, et ce malgré l'interdiction de la préfecture de police. Au total, plus de 600 véhicules ont été interceptés et 81 personnes ont été placée en garde-à-vue à Paris.

Vers minuit, les policiers tentaient encore de repousser quelques irréductibles près des Champs-Elysées, alors que des habitants proposaient de l'aide à ces derniers.

Plus tôt dans l'après-midi, plus d'une centaine de véhicules ont bel et bien réussi à pénétrer dans la capitale, pour dénoncer les mesures sanitaires.

Près de 7.200 policiers et gendarmes seront déployés «sur les trois prochains jours pour faire respecter les interdictions de convois de véhicules», selon la Préfecture de Police. Des blindés de la gendarmerie ont aussi été déployés dans la capitale, une première depuis les manifestations des «gilets jaunes» fin 2018.

Les manifestations autorisées contre les mesures sanitaires ont rassemblé 32.100 personnes en France ce samedi, dont près de 7.600 à Paris, selon des données communiquées par le ministère de l'Intérieur.