Rentrée scolaire : voici les allègements du protocole sanitaire à partir du lundi 21 février

Alors que les vacances d'hiver démarrent pour la zone C et que la zone A est en plein dedans, la zone B prépare sa rentrée. De retour sur les bancs de l’école ce lundi 21 février, les élèves de cette zone seront les premiers à bénéficier de l’allègement du protocole sanitaire dans les établissements.

La reprise sera sans doute plus agréable pour les écoliers comme pour les enseignants. Comme l’avait annoncé le gouvernement, le protocole sanitaire passera du niveau 3 au niveau 2 dans les écoles primaires dès la rentrée des vacances de février. Ainsi, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire. La pratique des activités physiques et sportives en intérieur sera également possible sans masque, sauf pour les sports de contact. Enfin, le brassage de classes de même niveau sera possible, notamment en cas d’absence d’un professeur ou pendant les temps de restauration.

Par ailleurs, alors que les élèves et enseignants cas contacts n’auront plus qu’un seul test à effectuer (autotest ou antigénique), à J+2, les parents n’auront plus à présenter à remplir l’attestation sur l’honneur justifiant un test négatif.

Certains syndicats doutent malgré tout de l’efficacité de ces nouvelles règles. «On n'est pas sûr que les annonces qui ont été faites vont améliorer les choses, en tous cas au niveau du test», affirme Alain Talleu, secrétaire départemental nord SNUIPP-FSU.

Ce protocole sanitaire, déjà en vigueur, continuera à s’appliquer dans les établissements du second degré. Le port du masque en intérieur, lui, restera obligatoire. D’après les déclarations du gouvernement il pourrait totalement disparaître à la mi-mars.