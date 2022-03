Gérald Darmanin sur le conflit en Ukraine : «Il ne faut pas répondre à la provocation par la provocation»

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était l'invité de Sonia Mabrouk ce dimanche, dans le Grand Rendez-Vous, sur CNEWS.

L'occasion pour le ministre de l'Intérieur d'évoquer le conflit actuel en Ukraine. Il a rappelé que la position de la France est «de fragiliser, d'affaiblir la Russie du président Poutine, parce qu'elle fait une guerre inacceptable à l'Ukraine, dans des conditions qui choquent je crois tous les Français».

Mais Gérald Darmanin a tenu à être clair : «Nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe et avec la Russie». Ainsi, l'important est selon lui d'être «dans la désescalade et de ne pas répondre à la provocation par la provocation». Il faut en revanche «protéger au maximum les civils en Ukraine», «prendre des sanction, économiques, diplomatique, pour affaiblir l'engagement russe en Ukraine», et «éviter bien évidemment une guerre, qui serait une guerre mondiale».

Ces propos de Gérald Darmanin viennent ainsi en réponse aux déclarations de Vladimir Poutine, selon qui les lourdes sanctions des Occidentaux envers la Russie s'apparentent à «une déclaration de guerre».