Guerre en Ukraine : «Mon village est prêt à accueillir les réfugiés ukrainiens» assure Jean Lassalle

Jean Lassalle était l’invité de Jean-Pierre Elkabbach dans La Matinale Week-End, sur CNEWS. Le candidat à l’élection présidentielle sous l’étiquette du parti «Résistons!» était interrogé sur l'arrivée immédiate des Ukrainiens en France.

Ce dernier a affirmé que son «village est prêt à accueillir les réfugiés ukrainiens», comme la région a pu le faire par le passé avec les Espagnols, les Africains ou les Maghrébins.

Cependant, sur les deux millions de personnes qui ont pris la route de l’exode depuis l’invasion russe le 24 février dernier, une poignée seulement est arrivée en France afin d'être accueillie.

Mercredi, le ministère de l'Intérieur, 6.823 déplacés (dont 6.540 Ukrainiens) avaient rejoint la France, selon les remontées de la police aux frontières, ce qui laisse imaginer qu'une partie a continué son chemin vers un autre pays européen.

Parmi eux, plus de 3.000 sont d'ores et déjà pris en charge en hébergement d'urgence, comme des gymnases ou des hôtels, essentiellement en Ile-de-France, tandis que de nombreux autres ont pu être hébergés directement «par des proches», a expliqué Alain Régnier, délégué interministériel à l'accueil et l'intégration des réfugiés.