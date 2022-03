Antisémitisme : Deux tiers des Juifs français déclarent subir des moqueries

Les résultats d'une enquête sur l'antisémitisme publiée par l'IFOP en janvier 2022 sont plus qu'inquiétants.

64% de la population française et 85% des Français de confession ou de culture juive estiment que l’antisémitisme est un sentiment qui est répandu en France. Mais ce ne sont pas les chiffres les plus inquiétants : 68% des Français de confession ou de culture juive déclarent qu’ils ont déjà subi des moqueries et des vexations et 20% affirment avoir été victimes d’une agression physique au moins une fois dans leur vie.

responsables de la crise sanitaire

Les agressions seraient en nette augmentation dès lors que la personne en question porte un signe religieux sur elle. Ce sondage et ces constats sont dénoncés par le réseau d’actions contre l’antisémitisme et tous les racismes. Ces derniers rapportent d’ailleurs que «les propos et actes antisémites ont explosé, notamment ceux n’hésitant pas à désigner des personnes juives comme responsables de la situation sanitaire, sous forme directe et explicite, ou par l’utilisation du terme antisémite codé "qui?"».

Pour lutter contre cet antisémitisme, une marche a été organisée par le collectif, dans la journée du dimanche 13 mars, dans les rues de Paris. Dans le rapport de l’IFOP, les préjugés antisémites sont partagés par une part significative des Français. 30% des personnes interrogées estiment que «les Juifs seraient plus riches que la moyenne des Français» et 37% pensent que les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de l’économie et de la finance.

Une part de la population est beaucoup plus encline à avoir des préjugés antisémites selon l’enquête : les + de 65 ans. Une autre statistique intéressante de l’enquête de l’IFOP montre que la population de confession musulmane est celle qui est la plus touchée par la diffusion des propos antisémites. Plus d’une personne musulmane sur deux observe une mainmise des Juifs sur les médias ou encore sur l’économie et la finance, d'après l'enquête.