Prix des carburants : ces astuces pour faire des économies

La hausse des prix du carburant met de nombreux ménages en difficulté financière. Il existe néanmoins quelques astuces pour faire des économies et ainsi alléger la facture à la pompe. CNEWS fait le point.

Pour réduire sa consommation de carburant au volant, il convient d’adopter l’éco-conduite.

Concrètement, cela va consister à privilégier «les accélérations douces et les décélérations douces», explique Pierre Chasseray, spécialiste auto pour CNEWS.

Il faut, explique-t-il encore, «pouvoir rester aux alentours de 2.000 tours minute pour le moteur». Car «c’est le régime moteur où on n’est pas trop en sous-régime et où on limite sa consommation de carburant», décrypte le spécialiste.

Vérifier ses pneumatiques, bannir les poids inutiles

Autre astuce pour consommer moins : vérifier régulièrement ses pneumatiques. Comme l'indique Pierre Chasseray, «beaucoup de Français roulent avec des pneumatiques sous-gonflés».

Or, en y remédiant «c’est 5% d’économies de carburant qui pourraient être réalisées».

Enfin, une facture d'essence plus légère passera également par libérer son véhicule de toute charge inutile.

«Il faut enlever toute résistance à l’air. Ce sont par exemple, les barres de toit, les coffres de toit qui restent sur la voiture. Ils sont à proscrire», détaille Pierre Chasseray.

Tout ceci combiné à la baisse dans les jours à venir des prix des carburants, ces gestes devraient permettre de faire de substantielles économies.