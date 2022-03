Covid-19 : à Arcachon, les plus 80 ans bien présents pour la quatrième dose de vaccin

Depuis le lundi 14 mars, la vaccination anti-Covid est ouverte à une quatrième dose pour les personnes âgées de 80 ans et plus et celles souffrant de comorbidités. Et au centre de vaccination d’Arcachon (Gironde), la salle d’attente ne désemplit pas.

«On attend une quarantaine de personnes âgées, ainsi que des personnes qui sont fragiles et qui ont aussi des risques de contracter la maladie avec des formes graves», a ainsi témoigné Kathy Dumortier, infirmière retraitée, au micro de CNEWS.

Parmi les personnes rencontrées par nos journalistes, aucun d'ailleurs n’a hésité à venir. Pour ces patients âgés, le vaccin est une évidence pour se protéger.

«On est toujours un peu inquiet, c’est donc une garantie de plus de ne pas être trop malade», a résumé une retraitée rencontrée lors du reportage.

Si on est loin de l'afflux dans les centres de vaccination que l'on a connu l'année dernière, cette ouverture de la vaccination aux plus de 80 ans intervient alors que la circulation du coronavirus connaît une reprise dans le pays sur fond d’un variant omicron plus contagieux. Ce rebond épidémique n'entraine toutefois pas de hausse massive des hospitalisations.