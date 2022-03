Drame du car scolaire de Rochefort : l'heure du procès, six ans après les faits

Six ans après le drame du car scolaire de Rochefort (Charente-Maritime) qui avait causé la mort de six adolescents, le procès s'ouvre ce lundi 28 mars devant le tribunal correctionnel de La Rochelle. Seul le chauffeur d'un camion-benne doit comparaître pour «homicides et blessures involontaires».

Les faits s'étaient produits le 11 février 2016 vers 7h15, alors qu'il faisait encore nuit et qu'il bruinait à Rochefort. L'autocar qui transportait quinze adolescents avait été cisaillé sur toute sa longueur par un camion-benne arrivant en sens inverse.

La faute à une ridelle, cette paroi métallique amovible maintenant en place le chargement sur le côté, qui était restée ouverte en position horizontale à 90 degrés, telle une lame géante.

Au total, six adolescents, 5 lycéens et 1 collégien, âgés de 15 à 19 ans avaient été tués et deux autres blessés grièvement. Ce drame avait choqué Rochefort et plus encore Surgères, à 25 km, où les victimes étaient scolarisées.

42 parties civiles

Au total, 42 parties civiles se présenteront devant les juges d’instruction et une dizaine d’avocats défileront à la barre. Une seconde salle d’audience sera également ouverte afin d’assurer la retransmission des débats.

Une cellule psychologique a même été déployée sur place durant toute la durée du procès.