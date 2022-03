Fabien Roussel : «Nous sommes unis, ensemble, peuple corse et peuple français»

Fabien Roussel, candidat PCF à la prochaine élection présidentielle, est revenu ce lundi 28 mars sur les récents heurts entre CRS et nationalistes en Corse : «Nous sommes unis, ensemble, peuple corse et peuple français».

Invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNews, le représentant du Parti communiste français a estimé que la négociation d'une autonomie de la Corse serait «une lâcheté de la part de l'État».

Pour le candidat à l'élection présidentielle, la position de l'État est inacceptable, bien qu'il juge «qu'aucun détenu ne doit être assassiné en prison, quelque soit ses crimes.»

«Nous sommes unis»

«En 1938, les Corses ont défilé pour faire le serment de Bastia et en disant «Nous mourrons Corses et Français». Ils ont été les premiers à libérer la Corse du joug nazi et de l'invasion nazie. Nous sommes unis, ensemble, peuple corse et peuple français», a voulu rappelé Fabien Roussel.

La question de l'autonomie de la Corse est donc en débat pour le candidat, qui ne partage pas le point de vue du président de la République, estimant que les régions ne doivent pas être placées en concurrence.