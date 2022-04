Agressions, violences, meurtres... des délinquants de plus en plus jeunes

Alors qu'en 2019, 66.140 délinquants étaient âgés de moins de 15 ans, une étude relayée mercredi 6 avril dans Le Figaro révèle que le phénomène est plus profond, avec des auteurs d’agressions, violences et meurtres de plus en plus violents et de plus en plus jeunes.

Cette enquête, intitulée «Sécurité et société» datant de 2021 et établie par l’Insee des services statistiques du ministère de l’Intérieur, détaille ainsi que dans 28% des cas, ces jeunes délinquants ont principalement été arrêtés pour des vols, 25% d'entre eux pour des agressions et 10% pour des atteintes sexuelles.

Selon certains spécialistes en sécurité, ce rajeunissement de la violence pourrait être lié à un manque de fermeté de la justice.

Selon Matthieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, les forces de l’ordre sont confrontées à «des voyous aguerris qui savent que s’ils sont mineurs ils n’auront pas de difficultés car dans le code de procédure pénale il y a une sorte de totem d’immunité pour les mineurs», a-t-il indiqué à CNEWS.

la violence du fait de mineurs étrangers a explosé

Le phénomène s'observe plus particulièrement dans l’agglomération parisienne, notamment au regard du nombre de mineurs étrangers isolés mis en cause pour des faits de violence qui a bondi de 407% en cinq ans.

Plusieurs candidats à la présidentielle, principalement à droite, ont fait de l’insécurité une priorité dans leurs programmes.

Outre les politiques, une grande partie de la société serait favorable à un durcissement de la loi pour punir les violences.

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, paru le 27 janvier dernier, 91% des Français pensaient ainsi que la justice devait être plus sévère face aux délinquants.