Papier toilette : voici pourquoi les prix vont exploser

La question peut prêter à sourire, mais elle est pourtant bien sérieuse. Selon Michel-Édouard Leclerc, directeur général des magasins E.Leclerc, le prix des essuie-tout, du papier-toilette et des mouchoirs vont considérablement augmenter dans les prochaines semaines.

En cause, l’explosion du prix de la pâte à papier, à hauteur de 70 %. Une matière première indispensable à la fabrication des papiers utilisés pour l'hygiène.

A cette hausse déjà plus que conséquente, s’ajoutent le prix de l’électricité et du gaz respectivement multipliés par deux et par quatre.

Résultat : les consommateurs doivent s’attendre prochainement à une hausse de 10 centimes en moyenne par rouleau. Beaucoup de Français sont d’ailleurs déjà au courant et se préparent.

Certaines entreprises du secteur menacées

«S’il n’y a que le prix du papier toilette qui augmente, ca peut encore aller. Mais si tout augmente au fur et à mesure, ca va faire des paniers de plus en plus chers», note par exemple le client d’une grande surface au micro de CNEWS.

Et pour les fabricants qui vendent déjà à perte, il n’y a pas d’autre choix que de renégocier les prix avec la grande distribution.

Mais si cette dernière refuse toute négociation, certaines entreprises du secteur pourraient bien fermer leurs portes.