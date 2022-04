Val-de-Marne : un chien mord deux adolescentes, la police l'abat

Deux adolescentes ont été mordues par un chien mercredi soir à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Alertée, la police n'a pas eu d'autre choix que d'abattre l'animal. La scène, filmée par une riveraine, a fait le tour des réseaux sociaux. Le point sur la législation.

Il aura fallu six coups de feu au total pour que l’animal soit enfin neutralisé. Les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) ont en effet dû réagir vite pour sauver l'une des jeunes victimes, blessée à la main et à la jambe, des crocs de ce chien de race American Staff.

La propriétaire du chien était également présente sur les lieux de l’accident, a-t-on appris de sources concordantes. Et pour Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP Police, c’est surtout le maître de l’animal qui est responsable.

«Cela d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un chien de catégorie 1 ou 2 de type molossoïde. Dans ce cas, le chien doit normalement être muselé en plus d’être attaché en laisse. Dans cette affaire, le chien avait une laisse mais n’était pas muselé», a relevé le syndicaliste, sollicité par CNEWS.

Une réglementation claire

La réglementation qui encadre les chiens dits «dangereux» est en effet claire : quand un chien de ce type est à l’extérieur du domicile, il doit être muselé, tenu en laisse par une personne majeure titulaire d’un permis de détention.

Dans le cas contraire, le propriétaire s'expose à trois mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende, ainsi qu’une interdiction de détenir un animal. Des propriétaires qui du reste sont tenus d’être au courant et de respecter la loi pour la sécurité de tous.

«Quand on élève un chien type Pitbull ou American Staff, on doit être sensibilisé sur le fait que l’animal peut constituer une arme par destination et qu’il peut y avoir un drame y compris des accidents domestiques et que le chien se retourne contre son propre maître», a encore indiqué Jean-Christophe Couvy. Dans tous les cas, en cas de morsure, le chien dit «dangereux» doit être évalué par un vétérinaire.