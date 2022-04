Emmanuel Macron prêt à faire marche arrière sur la retraite à 65 ans

En déplacement lundi 11 avril dans les Hauts-de-France, Emmanuel Macron a longuement échangé avec la population au sujet de la réforme des retraites. Le finaliste de la présidentielle est prêt à revoir son projet de départ à la retraite à 65 ans.

Une réforme des retraites qui commence à prendre une très grande place dans la campagne de l'entre-deux-tours du président sortant. Face aux très nombreuses questions au sujet de cette dernière, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant.

«Je suis prêt à bouger le rapport au temps et donc à dire qu’on ne fait pas forcément une réforme jusqu’à 2030 si on sent trop d’angoisse chez les gens. Parce qu’on ne peut pas dire le dimanche soir ‘je veux rassembler et écouter’ et quand on va écouter les gens dire ‘je reste et je ne bouge pas’», a-t-il déclaré lors de son déplacement sur les terres de Marine Le Pen.

Ainsi Emmanuel Macron se dit ouvert à la discussion autour d'un âge de départ à la retraite inférieur à 65 ans, âge qu'il défend dans son programme. Un changement qu'il souhaite d'ailleurs progressif.

Une retraite à 64 ans ?

«Vous n’allez pas faire 65 ans en 2023, vous allez faire en âge légal, 62 ans et 4 mois. En 2024 vous allez faire 62 ans et huit mois et puis en vous allez faire en 2025, 63 ans et 4 mois, si je mène tout ça jusqu’à 2027 ou 2028 on peut tout à fait s’arrêter avant et dire on fait une clause de revoyure, ça fait partie des sujets», explique-t-il.

Cette porte ouverte à un âge départ à la retraite plus bas fait partie des arguments du candidat-président pour tenter de rassembler autour de sa candidature les électeurs de gauche qui lui seront nécessaires pour être réélu.

Selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, 38% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont déjà fait le choix de voter pour Emmanuel Macron au second tour. 29% préfèrent se tourner vers Marine Le Pen et 33% vers l'abstention.