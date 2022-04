Général Jean-Louis Georgelin: «la cathédrale Notre-Dame de Paris sera rendue au culte et à la visite en 2024»

Le président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris, Jean-Louis Georgelin, était l’invité de Jean-Pierre Elkabbach dans la Matinale Week-End, samedi 16 avril, sur CNEWS. L’ancien général s’est exprimé sur la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Selon lui, elle «sera rendue au culte et à la visite en 2024».

Car Emmanuel Macron l'avait promis, Notre-Dame de Paris devra être reconstruite en 2024. Si à cette date, il est déjà acquis que les travaux seront encore loin d'être terminés, tout l'enjeu est de réussir – au moins – à rendre l'église au culte.

Et ce, plus vraisemblablement à la fin de l'année 2024, le 8 décembre 2024 plus exactement, à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception.

Même si la date symbolique du 16 avril 2024 – 5 ans jour pour jour après l'incendie – reste celle privilégiée pour y organiser la toute première messe, depuis 2019.