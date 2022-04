Grenoble : trois militants du syndicat étudiant Uni agressés par des antifas présumés

Une attaque sur fond de divergence politique ? Trois militants du syndicat étudiant de droite Uni ont été agressés, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le centre-ville de Grenoble (Isère).

Deux plaintes ont été déposées - une troisième devrait suivre - et une enquête pour violences en réunion suivie d’incapacité de travail n’excédant pas huit jours a été ouverte par le parquet, a appris CNEWS.

Selon les victimes, leurs assaillants étaient 6 personnes appartenant à la mouvance antifascite.

Les victimes ont été attaquées à la sortie d’un bar.

Intimidation et menaces lors de tractages

Parmi elles, Hanane Mansouri, responsable des jeunes Républicains d’Isère. Elle a confié connaître certains des agresseurs «car déjà rencontré sur des tractages». Ils «l'avaient déjà menacée à plusieurs reprises», a-t-elle ajouté.

Cette agression n’est pas un acte isolé. Ces derniers mois, les violences envers les militants se sont multipliées.

«Quand on va tracter sur le campus, ils viennent à plusieurs, nous empêchent de tracter et nous menacent, a affirmé Yvenn Le Coz, co-responsable de l’Uni Grenoble. J’ai peur que ça aille encore plus loin».

Je condamne vigoureusement l’agression violente dont @hanane_mnsr et ses amis ont été l’objet hier à Grenoble, par un groupe d’antifa et lui apporte tout mon soutien. J’espère que ses agresseurs seront rapidement retrouvés et punis. https://t.co/U24oH0hthO — Valérie Pécresse (@vpecresse) April 20, 2022

Les militants agressés ont reçu de nombreux messages de soutien, notamment de la part de leaders LR comme Éric Ciotti, Laurent Wauquiez ou encore Valérie Pécresse.