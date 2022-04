Présidentielle 2022 : Gérard Majax «scotché» d'avoir été cité lors du débat d'entre-deux-tours

Il est le protagoniste inattendu du débat d'entre-deux-tours. Ce mercredi 20 avril, Gérard Majax, prestidigitateur français des années 1980, a été cité par Emmanuel Macron, lors d'un échange tendu avec Marine Le Pen, son adversaire. Interrogé ce jeudi dans l'Heure des Pros, le magicien s'est amusé de cette mise en lumière.

«C'est vrai que les apparitions et disparitions faites par les hommes politiques me surprennent toujours. Mais là, de faire apparaître mon nom dans un débat aussi important, j'ai été scotché», a raconté sur CNEWS Gérard Majax, qualifiant Emmanuel Macron et Marine Le Pen d'«illusionnistes».

«Ce n'est pas Gérard Majax, ce soir»

Le président sortant a invoqué la figure du prestidigitateur lors d'un vif échange sur les chiffres du chômage. Lorsqu'Emmanuel Macron a souligné que le Bureau international du travail (BIT) ne comptait pas les catégories B et C du chômage, Marine Le Pen a répondu «Ils seront contents de l'apprendre». Agacé, son adversaire a alors rétorqué : «Ce n'est pas Gérard Majax, ce soir. Arrêtez ça !».

Une référence clairement obscure pour les plus jeunes téléspectateurs mais qui, selon le principal intéressé, a suscité de nombreuses réactions. En direct avec le plateau de l'Heure des Pros, Gérard Majax a en effet expliqué que son téléphone ne cesse de sonner depuis hier. «Ça n'arrête pas, a-t-il réagi. Je me sens presque un homme politique de premier plan».

Aujourd'hui âgé de 78 ans, le magicien assure être très occupé. «Je fais des spectacles, même si on m'appelle un peu moins parce que les gens croient que je suis mort», a-t-il lâché avec ironie, avant de citer le «dessin animé long métrage» et la «pièce de théâtre magique dans le domaine des fantômes» sur lesquels il travaille. Un emploi du temps bien fourni auquel pourrait venir s'ajouter, qui sait, un futur gala à l'Elysée.