Présidentielle 2022 : dans quel état d’esprit sont les Français deux jours avant le deuxième tour ?

À deux jours du second tour de l’élection présidentielle, CNEWS est allé interroger les électeurs pour connaître leur état d’esprit.

Dans un restaurant parisien, le burger Macron et le burger Le Pen sont au menu, la propriétaire de l'établissement a eu envie de s'amuser lors de cette élection présidentielle. Toutefois, à deux jours du second tour, elle a déjà affirmé qu’elle ne tergiverserait pas au moment du vote : «Cela ne me viendrait pas à l’esprit de voter blanc. Personnellement, je préfère donner un vote», a déclaré la restauratrice Sabrina Cusey.

Le contexte international inquiète les Français

Parmi les sujets majeurs de la campagne, celui de la guerre en Ukraine inquiète particulièrement les électeurs. «Aujourd’hui, quand on voit le contexte international, je pense qu’il faut donner, selon moi, la priorité à ces sujets», a rapporté un client du restaurant.

Nicole, une habitante de la capitale, a confié qu’elle s’estimait chanceuse de pouvoir voter. Elle a fait part de sa colère vis-à-vis des futurs abstentionnistes. «Les Français rouspètent toujours après les candidats, rien ne va jamais en France. Le moment de voter, c’est le moment de s’exprimer, mais les gens n’y vont pas», a-t-elle témoigné.

Pourtant, tous ne sont pas encore certains de se rendre aux urnes. «Je préfère ne pas voter et ne pas être obligé de choisir le moins mauvais. Je vais attendre et peut-être qu’un jour, il y aura un candidat qui ne promettra pas des choses en l’air», a déclaré un étudiant parisien. En 2017, l’abstention au second tour de l’élection présidentielle s’est élevée à plus de 25 %.