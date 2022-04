Présidentielle 2022 : plusieurs manifestations en France après la réélection d'Emmanuel Macron

Une soirée sous tension. Peu après 20 heures, de nombreuses manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes de France. Lancée par des jeunes ou des militants d’ultragauche, ces derniers voulaient leur opposition au résultat du scrutin.

Peu après l'annonce de la victoire du président sortant sur Marine Le Pen, ils étaient plusieurs centaines (250 selon la préfecture) à se rassembler dans le centre de Rennes, malgré un important déploiement des forces de l'ordre. Ils ont déployé une banderole proclamant «Ce qu'on n'aura pas par les urnes, on l'aura par la rue» avant de partir en cortège aux cris de «Macron nous fait la guerre et sa police aussi» ou «A bas l'Etat, les flics et les fachos»

Sept manifestants ont été interpellés et l'un d'eux a été placé en garde à vue, selon un bilan de la préfecture en fin de soirée.

Dans le centre de Paris, 250 à 300 manifestants «antifas» ont lancé des cris notamment de «Macron dégage», se heurtant par moments à la police qui chargeait. Partis des Halles, ils ont scandé «Marine Le Pen, c'est dégueulasse» et «Manu Macron, c'est dégueulasse», jusque sur la Place de la République, encadrés par un important dispositif policier. La statue de la République a été taguée «Le monde brûle».

Dans le centre de Nantes, un cortège d'environ 400 à 500 personnes a défilé derrière une banderole proclamant «Besoin de révolution».

A Toulouse, quelque 500 personnes ont également participé à une manifestation dont le mot d'ordre était «Ni Macron ni Le Pen, révolution».

A Caen, environ 200 personnes selon la préfecture, pour l’essentiel de la mouvance révolutionnaire et libertaire, ont manifesté pour contester le scrutin. Quelques poubelles ont été brûlées et un manifestant a été interpellé.

A Strasbourg, une centaine de personnes ont défilé sans incidents dans les rues presque désertes de la ville derrière une banderole où était écrit : «Travailleurs, chômeurs, jeunes, retraités, on mérite mieux que ça, avec ou sans papiers».