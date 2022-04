Covid-19 : un médecin non-vacciné risque d'être radié pour avoir soigné un patient

Le docteur Gregory Pamart était l'invité de l'Heure des Pros ce mercredi 27 avril sur CNEWS. Ce médecin risque la radiation pour avoir soigné un patient sans être vacciné contre le Covid-19.

«Médecin, suspendu. Je suis attaqué par l'Ordre pour avoir soigné gratuitement un patient atteint du Covid que son médecin refusait de soigner. J'ai besoin de faire du bruit ! RELAYEZ !», s'est-il insurgé mardi, dans un message posté sur la plate-forme Twitter.

En effet, mi-décembre, deux mois après avoir soigné un patient alors qu'il était suspendu, un courrier le dénonçant avait été envoyé anonymement au Conseil de l'ordre qui le convoque pour une potentielle radiation.

«Ça fait 7 mois qu'on nous empêche de travailler»

Le docteur Grégory Pamart a dénoncé au micro de Pascal Praud les mesures prises par le gouvernement concernant l'obligation vaccinale dans le milieu médical qui l'empêche d'exercer et surtout de vivre de sa profession, «ça fait sept mois qu'on nous empêche de travailler», a-t-il déclaré.

Depuis le 15 octobre 2021, tous les personnels des établissements et services sanitaires et médico‑sociaux à l’hôpital doivent présenter un certificat de vaccination, sans quoi ils sont suspendus sans salaire, et depuis février dernier, ils doivent prouver qu’ils ont eu une dose de rappel ou attrapé le Covid-19.