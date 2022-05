Retraites : «Les grandes réformes se font dès le début d'un quinquennat», estime Jean-Pierre Raffarin

A propos de la réforme des retraites, Jean-Pierre Raffarin a été catégorique et a affirmé que les grandes réformes devaient se faire très rapidement : «Il faut aller assez vite, c'est une priorité du quinquennat», a déclaré l'ancien Premier ministre sur CNEWS.

Jean-Pierre Raffarin a souligné que cette réforme, qui fait partie des promesses de campagne d’Emmanuel Macron, sera «difficile» à mettre en œuvre, notamment à cause de la réaction des syndicats qui s’opposent catégoriquement aux propositions du président réélu sur le sujet, et en premier lieu sur le recul de l’âge légal de départ à la retraite. D’où la nécessité, selon l’ancien Premier Ministre de Jacques Chirac, d’agir rapidement : «Il faut faire ça très vite. C’est là où le président a le plus de légitimité : après l’élection», a-t-il expliqué sur le plateau de la matinale de CNEWS.

L’autre nécessité pour Emmanuel Macron sera donc de nommer un Premier ministre déjà bien au fait du dossier des retraites. «C’est un choix stratégique pour le président», a souligné Jean-Pierre Raffarin, qui a indiqué que les deux gros dossiers à la charge du futur occupant de Matignon seront d’une part celui des retraites, et d'autre part, la planification écologique voulue par Emmanuel Macron.

En effet, le président de la République avait déclaré vouloir confier cette mission à son futur Premier ministre, remettant la question climatique au cœur de son projet. Il avait également affirmé vouloir nommer une personne «attachée à la question sociale, à la question écologique et à la question productive».

Si le choix du nouveau Premier ministre n’a pas encore été dévoilé, plusieurs noms circulent, comme ceux d’Elisabeth Borne, actuelle ministre du Travail, ou Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture.