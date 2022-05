Alexis Corbière : «Soit on écrase, soit on rassemble. Nous, on a rassemblé»

Invité de la Matinale sur CNEWS ce jeudi 5 mai, le député LFI de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière s'est exprimé sur les accords établis ce mercredi entre La France insoumise et le Parti Socialiste dans l'optique des législatives les 12 et 19 juin 2022.

Soumis à validation ce jeudi aux socialistes lors d’un conseil national, les accords validés par les dirigeants LFI et ceux du PS ont pour but de faire gagner la gauche aux législatives en rassemblant l’ensemble de ses forces.

«Les électeurs ont exprimé le fait qu’il y a une préférence qui a été donnée à un programme, à des hommes et des femmes l’incarnant. A partir de là, soit on écrase, soit on rassemble, nous on a rassemblé. Malgré tout ce qui a été dit, l’objectif, c’est de faire du bien au pays. Je pense aux 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, je pense aux gens qui ont des petits salaires, je pense aux services publics disloqués, à l’école remis en cause, à l’urgence écologique…», a déclaré Alexis Corbière sur CNEWS.

L’homme politique de 53 ans a également mis en garde contre la montée de l’extrême droite en France ces dernières années. «Ce que je veux, c’est gagner pour changer la vie. On ne fait pas de la politique pour jouer, gagner quelques postes ou être dans la posture de l’opposant, les gens veulent que ça change. Si nous n’y arrivons pas, l’extrême droite aussi est là. La crise politique s’approfondit. La violence même dans les rapports politiques peut s’aggraver donc il faut rassembler et on discute», a assuré l’ancien porte-parole LFI lors de l’élection présidentielle 2017.

Anne Hidalgo dans le viseur

L’ex-conseiller de Paris sous le mandat de Bertrand Delanoë a égratigné l’actuelle maire de la capitale, qui a décidé personnellement de ne pas négocier avec La France insoumise en vue des législatives.

«On ne discute pas avec Madame Hidalgo, qui quelque part à peut-être du mal à digérer quelques petites choses mais je discute avec Olivier Faure. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre que le Parti socialiste dans lequel ils sont nés dans les années 1980 n’est plus le même qu’en 2022 parce que ce n’est plus le grand parti pour plein de raisons, parce qu’il a gouverné, il y a une déception et même un rejet qui existe. Donc il faut produire quelque chose de nouveau, c’est ce que nous faisons avec l’Union Populaire», a analysé Alexis Corbière sur CNEWS.