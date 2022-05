Législatives 2022 : : «mon adversaire dans cette campagne, c’est le mélenchonisme», déclare Manuel Valls

L’ancien Premier ministre, Manuel Valls, était l’invité du Grand Rendez-vous, dimanche 8 mai, sur CNEWS. Interrogé sur les législatives de juin prochain, où il sera candidat dans la cinquième circonscription des Français de l’étranger, il est revenu sur l'accord LFI-PS.

Alors que l'accord entre La France Insoumise (LFI) et le parti socialiste (PS) a été officiellement acté, l'ancien Premier ministre s'en est pris à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES)en affirmant que celle-ci représente une alliance qui n'en est pas une.

Au micro de Dimitri Pavlenko, Manuel Valls a estimé que les candidats de l'alliance NUPES sont, tous, mélenchonistes. «Mon adversaire dans cette campagne, ce sont les extrêmes et plus particulièrement le mélenchonisme parce que tous candidats de cette Union Populaire est un candidat mélenchoniste qui porte un programme», a-t-il dit.

Le candidat de «Renaissance» aux législatives a, d'ailleurs, estimé que «voter pour ce candidat c’est voter pour un candidat qui est contre l’Europe, contre l’alliance atlantique qui change profondément notre diplomatie, contre la police et la sécurité, contre le nucléaire, contre la croissance et l’emploi et sortir de la culture du gouvernement», a-t-il dit.