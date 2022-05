Manuel Valls: «Le risque d’une nouvelle crise des gilets jaunes existe»

Lors du Grand Rendez-Vous de ce dimanche 8 mai, l’ancien Premier ministre, Manuel Valls, a estimé que le risque d’une nouvelle crise des gilets jaune pourrait ressurgir.

«Ces risques de blocages et de violences existent, d’autant plus que des responsables politiques à l’extrême droite comme à l’extrême gauche, continuent à les pousser (…) on assiste à un décrochage de gens qui ne croient ni à la parole politique, ni aux médias. Ils ne se sentent pas respectés», a-t-il dit.

Pour lui, la France est un pays «de rebelles» et cette résurgence de la violence est envisageable.

Pour l'ancien Premier ministre il est impératif que le président de la République aborde cette question avec «respect» pour la crise des gilets jaunes.

«Toutes les actions du président de la République, du gouvernement ainsi que de la majorité doivent aller dans ce sens : le respect et la considération», a-t-il affirmé.