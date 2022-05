Les touristes étrangers sont enfin de retour à Paris

Paris retrouve ses rues bondées de touristes. Une bonne nouvelle pour les hôteliers et les restaurateurs qui retrouvent une activité qui rappelle la période d'avant Covid-19.

Au sein de la capitale, ils remplissent monuments, musées ou encore bateaux-mouches et si les files d’attentes s’allongent, les réservations dans les bars et restaurants aussi.

«Lors du week-end de Pâques, on est revenu à des chiffres de 2019, a confié au micro de CNEWS Franck Delvau, restaurateur et président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) Paris / Île-de-France. C’est la première fois avec des taux qui dépassent les 80% de réservations allant même jusqu’à 90%».

SEulement 23 millions de touristes à Paris l'an dernier

Cet afflux de touriste fait la joie des hôteliers et des restaurateurs, qui retrouvent des standards plus connus depuis l’arrivée de la pandémie de Covid-9 en France.

L’an dernier avait été décevant pour le secteur, avec seulement 23 millions de touristes recensés sur la capitale, contre 55 millions avant l’épidémie.

Cette année pourrait être meilleure que prévue par certains professionnels du tourisme.